Axios: США и Израиль ожидают мести за гибель Хании от Ирана 5 августа

Соединенные Штаты и Израиль ожидают удара Ирана по еврейскому государству в качестве мести за гибель главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в иранской столице. Ожидается, что удар будет нанесен в понедельник, 5 августа. Соответствующее заявление сделали американские и израильские источники в беседе с информационным агентством Axios .

Известно, что в пятницу 3 августа на Ближний Восток прибыл генерал США Майкл Курилла, который отвечает за действия американских сил в регионе. Информагентство отметило, что поездка военнослужащего является запланированной, но в данный момент военный будет прикладывать усилия к мобилизации коалиции союзников для отражения потенциальной атаки Ирана.

Ожидается, что иранский удар повторит сценарий предыдущего, нанесенного в апреле. Тем не менее США и Израиль считают, что новый удар будет еще более масштабным, а также, что в нем может быть задействована ливанская организация «Хезболла».

Ранее сообщалось, что «Хезболла» запустила десятки ракет по израильскому поселению.