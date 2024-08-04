«Хезболла» выпустила десятки ракет по населенному пункту в Израиле

Представители ливанского шиитского движения «Хезболла» заявили о запуске «десятков ракет» по израильскому населенному пункту Бейт-Гилель в северной части государства. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

В заявлении движения говорится, что «Хезболла» включило новое поселение в свой график обстрелов и в первый раз нанесло ракетный удар по населенному пункту. Уточняется, что для удара было применено несколько десятков снарядов «Катюша».

В сообщении также уточняется, что данный обстрел был произведен в ответ на обстрелы со стороны Израиля, удар был нанесен по ливанским поселениям на юге страны.

В свою очередь, издание Times of Israel сообщило о том, что большая часть ливанских ракет была перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Ранее американские власти призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан.