Axios: США не будут участвовать ни в одном ударе Израиля по Ирану

Администрация США сообщила израильскому правительству, что Соединенные Штаты не будут принимать непосредственного участия ни в одной атаке на Иран, передает информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

В одном из предыдущих материалов Wall Street Journal появилась информация о том, что Израиль может атаковать Иран в ближайшее воскресенье, если Тегеран не прекратит работы, связанные с возможным созданием ядерного оружия.

В то же время Axios не предоставил информацию о том, будет ли Соединенные Штаты оказывать поддержку Израилю в области разведки или логистики, включая дозаправку в воздухе. Однако портал отмечает, что США, скорее всего, окажут помощь Израилю в защите от возможных ответных действий Ирана, как это уже было во время предыдущих атак Исламской Республики.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — пишет портал.

В четверг, 12 июня, телеканал CBS, ссылаясь на информацию из США, заявил о том, что Израиль готов к началу военных действий против Ирана. Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который является частью вооруженных сил Ирана, отметил, что военные готовы к любому развитию событий, включая войну.