Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине

Израильский МИД дезавуировал заявление своего посла на Украине о том, что страна передала Киеву системы Patriot, которые были получены от США еще в 90-е годы.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Она, уточняется в публикации, отметила, что израильский МИД опроверг данные утверждения, они не соответствуют действительности. Соответственно, Россия будет ориентироваться на официальные утверждения израильской стороны о том, что страна не поставляла и не будет поставлять вооружение на Украину.

Напомним, что информация о передаче Киеву американской системы ПВО Patriot была озвучена израильским послом на Украине Михаилом Бродским. По словам Захаровой, он уже не в первый раз говорит подобные вещи.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что США продолжат передавать спутниковые разведданные Украине.