Axios: США передали Киеву решение по ударам вглубь России около трех дней назад

Около трех дней назад Вашингтон уведомил Киев о решении президента США Джо Байдена разрешить Украине применение дальнобойного вооружения для ударов по российской территории, сообщил портал Axios, ссылаясь на источник.

Кроме того, по данным собеседника издания, разрешение на использование ракет ATACMS со стороны Киева касается только Курской области, однако в дальнейшем оно может распространиться и на другие регионы Российской Федерации.

Ранее Николас Мадуро, президент Венесуэлы, в своем выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV, заявил, что разрешение властей США, Франции и Великобритании Украине атаковать российские территории с помощью своих ракет указывает на новый этап мести и безумия.