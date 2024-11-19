Axios: Трамп давит на сенаторов из-за кандидата в генпрокуроры

Избранный президент США Дональд Трамп склоняет сенаторов к поддержке назначения бывшего республиканского конгрессмена Мэтта Гетца на должность руководителя Министерства юстиции и генерального прокурора, сообщил Axios.

Об этом информировали конгрессмен от Северной Дакоты Кевин Крамер и еще один сенатор, имя которого не разглашается.

Трамп считает, что Гетц — это единственный кандидат, обладающий необходимым мужеством и решимостью для выполнения задач в Министерстве юстиции. По словам Крамера, Трамп активно использует свой политический вес для поддержки Гетца и является «достаточно убедительным» в своих аргументах.

Трамп направляет членам республиканской партии однозначные сигналы о своем желании видеть Гетца на посту министра, и выдвинул его кандидатуру на прошлой неделе.

Гетц вызывает споры, и, как отмечает издание, его поддержка со стороны демократов маловероятна: ране он был замешан в деле, связанном с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что выбор Трампа о назначении Гетца на пост главы Минюста США шокировал сотрудников ведомства.