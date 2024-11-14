NBC News: выбор Трампа о назначении Гетца на пост главы Минюста США шокировал сотрудников ведомства

Представители Министерства юстиции США шокированы назначением конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца на пост генерального прокурора, которого предложил избранный президент Дональд Трамп. Некоторые эксперты охарактеризовали это решение как безумное и неразумное, как сообщил NBC News.

Один из сотрудников Минюста отметил в разговоре с NBC, что предложение Трампа действительно «шокирующее», в то время как другой назвал его безумием.

Тай Кобб, бывший юрист в администрации Трампа, заявил изданию, что избранный президент фактически ищет марионетку на посту министра юстиции, поскольку Гетц уже показал, что готов выполнить любые требования Трампа.

Стоит также обратить внимание, что Гетц никогда не занимал должность прокурора и взаимодействовал с Минюстом только как подозреваемый в уголовном деле по обвинению в сексуальных преступлениях.

Гетц находился под следствием за предполагаемую торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, но формальные обвинения так и не были предъявлены.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил сенатора Марка Рубио на должность госсекретаря США.