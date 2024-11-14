Axios: Трамп и Байден захотели решить вопрос с заложниками в Газе до 20 января

Дональд Трамп и Джо Байден планируют совместно решить вопрос, связанный с заложниками, которые удерживаются на территории сектора Газа. Это должно произойти еще до инаугурации нового президента. Об этом сообщил портал Axios.

У журналистов появились сведения, что Байден встретился в Овальном кабинете с родственниками израильтян, которые сейчас удерживаются в плену у движения ХАМАС. Он при этом сообщил им, что его администрация совместно с командой Трампа попытается добиться освобождения пленных еще до 20 января, то есть за то время, что сам Байден еще находится в кресле главы Белого дома.

До этого Байден во время встречи с Трампом предложил ему объединить усилия в данном направлении. Нынешний президент стремится решить как можно больше задач, пока находится у власти, и вывести переговоры по Газе из затянувшегося тупика. Трампу на руку играет сокращение кризисных ситуаций в мире до минимума к моменту его инаугурации, поэтому он готов к сотрудничеству.

Ранее на вопрос журналистов о том, возможно ли соглашение с ХАМАС об израильтянах, попавших в заложники, Байден только пытался отшутиться, причем очень неумело. Правда, он подчеркивал, что помощь Израилю со стороны США в этом направлении остается неизменной и твердой.