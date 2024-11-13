Байден неумело пошутил об ударе по голове из-за вопроса журналистки о заложниках ХАМАС

Президент США Джо Байден неумело пошутил в ответ на вопрос журналистки о возможности достижения соглашения по освобождению заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС, до окончания его президентского срока.

«Как вы считаете, вы сможете не удариться головой о камеру сзади вас?» — проговорил Байден в начале совместной пресс-конференции с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Белом доме.

Такое заявление глава государства сделал в ответ на вопрос, заданный журналисткой перед началом выступлений лидеров.

Герцог напомнил, что в Газе находятся 101 израильтянин в плену. Байден подтвердил, что помощь Израилю со стороны США остается твердой и несомненной.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп отказалась идти с мужем на встречу с Байденами.