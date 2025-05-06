Axios: Трамп может лишить Голливуд основной выручки из-за пошлин на фильмы

Модель введения пошлин на импорт фильмов, предложенная президентом США Дональдом Трампом, вызвала тревогу в киноиндустрии по всему миру, пишет Axios.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых тарифов, которые могут существенно повлиять на бизнес кинематографии и глобальные рынки развлечений.

Так, инициатива американского президента предусматривает введение пошлин на импорт иностранных фильмов в США, что, по его задумке, должно поддержать внутренний кинематограф и стимулировать развитие национальной киноиндустрии.

Как пишет Axios, основная часть доходов крупнобюджетных голливудских студий приходится именно на зарубежные рынки. По данным аналитиков, экспорт американских фильмов втрое превышает импорт, а более половины кассовых сборов приходится на иностранную аудиторию.

По информации экспертов, введение пошлин может лишить студий прибыли, а также снизить экспорт кинофильмов и потоковых сервисов, таких как Netflix, активно распространяющих иностранный контент внутри США.

Кинопроизводители уже выражают обеспокоенность — возможные неопределенности в критериях и формулировках новых тарифов могут привести к приостановке съемок и производства за границей. Отмечается, что в связи с этим присутствует риск сокращения количества новых фильмов и ухудшения ситуации на рынке развлечений.

Ранее президент США Дональд Трамп примерил на себя образ героя «Звездных войн».