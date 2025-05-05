Трамп примерил на себя образ героя «Звездных войн»

В воскресенье, 4 мая, администрация Белого дома представила изображение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в образе джедая из «Звёздных войн», созданное с помощью искусственного интеллекта. Этот день стал особенным для поклонников киносаги Джорджа Лукаса, так как 4 мая отмечается День «Звездных войн». В то же время в США празднуют День независимости. Об этом стало известно из публикации в соцсети X.

На изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта, можно увидеть американского президента в образе джедая, держащего в руке световой меч.

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», — гласит надпись под снимком.

Поклонники фильма уже успели забраковать публикацию. Большинство из них убеждены, что Белый дом «унизил» себя и Дональда Трампа. Ведь он должен был олицетворять добро, но в его руках оказался не символ мира и гармонии, а оружие тёмных сил. Это красный световой меч, который ассоциируется с агрессией, яростью и стремлением к власти.

Однако, вероятно, в этом нет ничего ошибочного. По крайней мере, Трамп никогда не скрывал своего стремления к власти. Минувшим днем он даже предстал перед публикой в образе папы римского.