NYT: команда Трампа ждет прыжка в низком старте, чтобы подорвать рейтинг Харрис в случае ее выдвижения

Предвыборный штаб кандидата в президенты США, американского миллиардера Дональда Трампа готовит необходимую удобную почву для подрыва рейтингов действующего вице-президента Камалы Харрис, если именно на ее кандидатуру на пост будущего главы Белого дома укажет Демократическая партия, разменяв таким образом главу государства Джо Байдена, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что сторонники Трампа загодя подготовили серию дискредитирующих Харрис роликов. Кроме того, они в настоящее время путём опросов и других исследований активно занимаются определением уязвимых мест действующего вице-президента США.

Ранее сообщалось, что уже четыре сенатора-демократа и более 30 конгрессменов призвали Байдена уступить место другому кандидату. Считается, что если Байден все-таки откажется от участия в выборах, то более сильного кандидата, чем Харрис, в Демократической партии не найти.

Также накануне стало известно, что в Демпартии США усиливается поддержка Харрис на замену Байдену.