Азербайджан на фоне катастрофы AZAL сократил в два раза срок приезда россиян в страну

Азербайджан вводит новые правила для россиян, которые хотят посетить страну. Теперь без визы можно находиться в Азербайджане не более 90 дней в году. Это решение было принято правительством страны, и его подписал премьер-министр Али Асадов.

Напомним, до последнего времени граждане России могли находиться на территории Азербайджана без визы до 180 дней в году.

«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.