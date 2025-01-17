Азербайджан начал суд над бывшим руководством Нагорного Карабаха

В пятницу, 17 января, в Баку начался судебный процесс над бывшими руководителями Карабаха. Среди подсудимых трое экс-президентов этой республики. Об этом сообщило издание «Взгляд».

На скамью подсудимых попало восемь человек. Среди них трое бывших президентов Карабаха, а также экс-министры и бывший спикер республиканского парламента. В их отношении планируют рассмотреть 2548 эпизодов. Им инкриминируют нарушение большого количества статей уголовного кодекса: пытки, терроризм, насильственный захват власти, наемничество, торговля оружием и многое другое.

Из-за того, что Армения так и не признала официально Карабах, в отношении подсудимых не действуют нормы, по которым они считаются военнопленными. Линия обвинения ведет такую политику, что весь Карабах признается преступным сообществом, которое занималось терроризмом. Все заседания суда планируются быть закрытыми. Тем не менее уже сейчас понятно, что они получат широкий общественный резонанс.

Ранее МИД Армении вручил российскому послу ноту протеста из-за выпуска передачи, которую показали на ГТРК. По мнению армянских властей, передача угрожала суверенитету и территориальной целостности республики.