МИД Армении вручил послу РФ ноту протеста из-за выпуска ВГТРК

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему была передана нота протеста. Армянское внешнеполитическое ведомство заявило , что в одном из выпусков программы «Вести недели» были представлены «искусственно созданные нарративы», угрожающие суверенитету и территориальной целостности Республики Армения.

Как сообщается Министерством иностранных дел Армении, речь идет о выпуске программы канала ВГТРК от 12 января.

В этом эфире ведущий Дмитрий Киселев обсуждал спор между Баку и Ереваном касательно Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который должен пройти через Сюникскую область Армении и соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью, а также стремление Армении к интеграции в Европейский союз.

Кроме того, в программе упоминались экономические преимущества, которые Армения получает в составе Евразийского экономического союза. Также в эфире был процитирован вице-премьер России Алексей Оверчук, отметивший несовместимость членства в ЕАЭС и Евросоюзе.

Ранее политолог Владимир Шаповалов предупредил Армению о рисках из-за вступления в ЕС.