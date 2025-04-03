Азербайджан обвинил Францию в пытках людей на заморских территориях

Пресс-служба МИД Азербайджана высказалась о заявлениях Министерства иностранных дел Франции о незаконности суда в Баку над бывшими лидерами армян Нагорного Карабаха.

По версии Азербайджана, заявления Франции враждебны и похожи на вмешательство в судебные процессы другой страны. Париж призвали расследовать политические преследования и убийства участников акций протеста внутри Франции, а не лезть со своими уставами.

«Также Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, а парламент погряз в коррупции», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В документе пресс-служба азербайджанского МИД подчеркнула, что слова о незаконности суда со стороны министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро недопустимы.

Также Франции выдвинули претензии из-за попыток Парижа поставить под сомнение законность требований Баку по мирному договору с Ереваном.

Напомним, в конце 2023 года азербайджанские силовики задержали восемь бывших лидеров карабахских армян. Самый известный них — бывший российский банкир Рубен Варданян. Также в списке бывшие министры и президенты непризнанной республики. Обвинения предъявлены по ряду статьей, среди которые ведение агрессивной войны, терроризм, пытки во время военного конфликта и так далее.

Ранее сообщалось, что власти России допустили пересмотр отношений с Арменией при ее вступлении в ЕС.