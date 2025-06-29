Азербайджан отменил визит вице-премьера России Оверчука на фоне арестов диаспоры

В связи с арестами членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по подозрению в совершении ряда преступлений, Азербайджан неожиданно отменил визит вице-премьера России Алексея Оверчука, который был запланирован заранее.

В конце июня Оверчук собирался приехать в Баку, но его визит не состоялся из-за того, что в Екатеринбурге задержали граждан Азербайджана, пишет Minval.

«В сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд Оверчука или других российских официальных лиц», — утверждают источники портала.

В настоящее время официальные представители Москвы и Баку не предоставили никаких комментариев по этому вопросу.

Согласно информации, предоставленной региональным Следственным комитетом, задержанные в Екатеринбурге граждане Азербайджана подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства и покушения. В случае признания их вины, им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения

Ранее сообщалось, что Госагентство Азербайджана сравнило Россию с нацистской Германией.