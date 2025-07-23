Азербайджан подписал с Турцией договор о военной логистике и поставках

Между Турцией и Азербайджаном были подписаны договоры о сотрудничестве между министерствами обороны, в частности, о военных поставках и логистике. Об этом заявило в соцсети Х турецкое военное ведомство.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Стамбул, где провел встречу со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером.

«По итогам встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности», — указано в микроблоге.

Помимо этого Минобороны Азербайджана подписало соглашение с компанией Baykar, которая выпускает беспилотники. Стороны договорились между собой «о логистической поддержке и поставках».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Алиев поблагодарил Трампа за то, что тот опубликовал отрывок из его выступления, прозвучавшего на глобальном медиафоруме. Кроме того, азербайджанский политик выразил надежду на то, что в период президентства Трампа отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами смогут выйти на качественно новый уровень.