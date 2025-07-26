Азербайджан потребовал от РФ признания вины за крушение самолета AZAL под Актау

Москва должна официально признать свою ответственность за крушение пассажирского самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил помощник президента Азербайджана и заведующий внешнеполитическим отделом Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, инцидент серьезно осложнил двусторонние отношения Москвы и Баку. Он подчеркнул, что катастрофа произошла в российском воздушном пространстве, и Азербайджан ожидает от России четкой позиции и принятия ответственности.

«Мы знаем, как это произошло. Это не секрет. Азербайджан как соседнее государство и государство-партнер ждет от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом вопросе», — сказал Гаджиев.

25 декабря 2024 года лайнер, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана под Актау. Жертвами катастрофы стали 38 человек, включая семерых граждан РФ.

Азербайджанская сторона в лице президента Ильхама Алиева на основании предварительного расследования заявила о «внешнем физическом и техническом воздействии», указывая на возможное попадание самолета в зону действия российских сил противовоздушной обороны (ПВО) под Грозным.

В Кремле объяснили, что в момент пролета воздушного судна в регионе действительно отражали атаку украинских БПЛА. Президент РФ Владимир Путин после трагедии выразил соболезнования Алиеву и извинился за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал эскалацию конфликта с Арменией больше неактуальной.