«Тема войны закрыта»: Азербайджан согласовал текст мирного соглашения с Арменией

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы республики Хикмет Гаджиев заявил, что тема военного противостояния с Арменией больше неактуальна, а стороны значительно продвинулись в обсуждении мирного договора. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

По словам Гаджиева, текст соглашения между Баку и Ереваном уже согласован. Сейчас остаются лишь некоторые детали, требующие уточнения.

«У нас настоящий мир на местах: военные столкновения или эскалация больше не стоят на повестке дня между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул Гаджиев.

Одним из ключевых вопросов остаются территориальные претензии в Конституции Армении, которые, по мнению Баку, необходимо изменить для окончательного урегулирования конфликта.

Гаджиев подчеркнул важность подписания договора не только с правительством, но и с армянским народом, а также необходимость внесения соответствующих поправок в основной закон Армении. Это, по его словам, станет символическим актом примирения между двумя странами.

Отдельно помощник Ильхама Алиева прокомментировал встречу лидеров Азербайджана и Армении в июле в Абу-Даби, которую он назвал конструктивной и плодотворной. Гаджиев подчеркнул, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, переговоры прошли в деловой атмосфере, а все дальнейшие решения теперь полностью зависят от Еревана и Баку.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выдал Узбекистану гражданина за оскорбление президента Шавката Мирзиеева.