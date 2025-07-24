Алиев выразил соболезнования Путину после авиакатастрофы в Амурской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Владимиру Путину и семьям погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил поддержку России после крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В официальной телеграмме он назвал трагедию глубоко печальной и передал соболезнования от себя лично и от народа Азербайджана. Алиев подчеркнул, что разделяет горе с российским народом и руководством страны.

Авиакатастрофа произошла 24 июля — самолет, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, рухнул в тайге. На борту находились около 40 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Ранее была названа вероятная причина крушения самолета Ан-24.