Азербайджан заявил о намерении пересмотреть военное сотрудничество с США

В Азербайджане хотят положить конец деятельности агентства США по международному развитию (USAID) на территории республики. С данной инициативой к главе МИД обратились Джейхуну Байрамову обратились депутаты, сообщает агентство Trend.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что США занимаются политическими манипуляциями, и то вводят, то приостанавливают санкции против республики.

Так, в 1992 году власти США ввели санкции против Азербайджана, но когда в 2001 году им понадобилась помощь республики для проведения операции в Афганистане, они сняли все ограничения.

Когда через 20 лет США вывели свои войска из Афганистана, то снова ввели санкции против Азербайджана.

Ранее сообщалось о том, что Армения и Азербайджан почти согласовали мирный договор.