Визит парламентариев Азербайджана в Москву отменили
РИА Новости: парламентская делегация Азербайджана отказалась посещать Москву
РИА Новости сообщило об отмене запланированного визита азербайджанской парламентской делегации в Москву, где должно было состояться 23-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Собранием РФ.
Причиной такого решения послужило задержание в Екатеринбурге лиц, предположительно являющихся выходцами из Азербайджана. В Баку отреагировали на действия российских правоохранительных органов, расценив их как демонстрацию беззакония, произвола, насилия и убийства, мотивированных этнической ненавистью.
Ранее сообщалось, что Азербайджанское госагентство приравняло Россию к нацистской Германии.