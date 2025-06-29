Визит парламентариев Азербайджана в Москву отменили

РИА Новости сообщило об отмене запланированного визита азербайджанской парламентской делегации в Москву, где должно было состояться 23-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Собранием РФ.