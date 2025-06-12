Очередная группа российских военных вернулась домой из плена ВСУ

Россия и Украина провели третий этап обмена военнопленными 12 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Операция по обмену прошла в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня. Отмечается, что с украинской территории вернулась группа российских военнослужащих. В свою очередь, Россия передала Киеву пленных бойцов ВСУ.

Точное количество участников обмена не раскрывается. В настоящее время освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для дальнейшей реабилитации.

Напомним, что это уже третий подобный обмен за последние дни. Первый этап состоялся 9 июня — стороны обменялись военнослужащими младше 25 лет. Тогда самолет с освобожденными российскими бойцами приземлился в Подмосковье.

Вместе с этим 12 июня в Минобороны России сообщили, что Украина не готова продолжать обмены пленными в том же графике.