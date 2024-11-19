Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

Вице-президент Бадра Гунба начал исполнять обязанности на посту президента Абхазии. Об этом говорится в видеообращении самого Гунбы, размещенное абхазским информационным центром.

Решение об отставке Аслана Бжании ранее было принято на заседании Народного собрания Абхазии. Отмечалось, что оно учитывает конституцую республики.

В своем первом обращении Гунба подчеркнул необходимость соблюдения законодательства и призвал всех руководителей и органы государственного управления выполнять свои функции в полном соответствии с установленными нормативами.

«Наша цель — сохранить и обеспечить жизнедеятельность государства», — отметил Гунба, отмечая необходимость стабильности и эффективного управления в условиях текущих вызовов.

Ранее предложение передать обязанности вице-президенту республики Бадре Гунбе предложила оппозиция республики.