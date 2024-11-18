В Абхазии оппозиция предложила передать обязанности главы страны вице-президенту

Лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба сообщил, что участники протестов в Сухуме готовы согласиться на кандидатуру действующего вице-президента Бадры Гунбы в качестве исполняющего обязанности главы республики при условии, что пост премьер-министра займет представитель оппозиции. Видео с его обращением опубликовано в телеграм-канале «Республика».

Он также отметил, что президент Бжания «попросил время до утра» для принятия решения по этому вопросу.

По словам председателя «Абхазского народного движения», в ответ на жесткие задержания участников протестов оппозиция настаивает на отставке всех руководителей силовых структур.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались под покровом ночи захватить гостелерадиокомпанию Абхазии.