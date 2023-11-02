Бахрейн отозвал посла Израиля и прекратил экономические отношения со страной

Власти Бахрейна приняли решение отозвать израильского посла и приостановить экономическое сотрудничество с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении нижней палаты парламента государства, опубликованном на сайте. Отмечается, что такие меры приняты в знак поддержки народа Палестины.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены», – следует из текста заявления.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила из сектора Газа по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет. В этот же день боевики вторглись в южную часть государства, которая граничит с Газой, и напала на участников фестиваля электронной музыки, проходившем в пустыне. Оттуда, по подсчетам израильских военных, в плен были взяты от 222 от 250 заложников, в том числе граждане других государств.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новом этапе ведения войны, что де-факто стало подтверждением запланированной наземной операции в секторе Газа. Сейчас ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам, расположенным в анклаве.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что решение палестино-израильского конфликта заключается в признании независимого государства Палестина.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».