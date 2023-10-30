Путин назвал решение конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что решение конфликта на Ближнем Востоке лежит через признание полноценного палестинского государства. Об этом российский лидер заявил на заседании по ситуации в Махачкале, которое проходит 30 октября.

«Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто. Она не меняется из года в год. Ключ к решению конфликта – создание независимого палестинского государства. Мы откровенно, честно говорили об этом ни раз и палестинскому, и израильскому руководству», – подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что США извлекают «кровавую ренту» из конфликта на Ближнем Востоке. Путин заявил, что ничем нельзя оправдать события, происходящие в секторе Газа.

Израиль начал наземную операцию в регионе. В ответ на это палестинская радикальная группировка ХАМАС продолжает наносить удары по израильской территории.

Больше 1000 человек стали жертвами обострения палестино-израильского конфликта с двух сторон. Как заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильские военные не собираются прекращать огонь в Газе.