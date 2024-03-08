Байден дал обещание не отправлять американских солдат на Украину

В этом нет нужды, считает глава Белого дома. Киев не просит помочь ему воинским контингентом, он всего лишь требует поставок вооружений и боеприпасов. Эту точку зрения привели РИА Новости .

По утверждению Байдена, он не получал запросов от украинского правительства на отправку войск на помощь ВСУ.

«Американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», - указал он.

Все, о чем просит Киев, это увеличить поток поставки оружия, поэтому нынешняя администрация США намерена сосредоточиться именно в этом направлении.

Ранее республиканцы раскритиковали решение Байдена приостановить поставки сжиженного газа. Их лидер Скализ назвал такой шаг настоящим подарком Путину. Этим самым повышается стоимость жизни для простых людей, а сам Байден все больше теряет свою популярность.