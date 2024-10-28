Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Джо Байден проголосовал досрочно на общенациональных выборах на своем избирательном участке в Делавэре. Прямой эфир на YouTube вел телеканал CNBC.

Журналисты уверяют, что Байден стоял в очереди, как и остальные избиратели, ожидая своей записи.

Следующие общие выборы в США запланированы на 5 ноября. За пост президента будут соревноваться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Трамп ранее занимал должность 45-го президента с 2017 по 2021 год. Харрис в настоящее время исполняет обязанности вице-президента в команде Байдена.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что миллиардер Дональд Трамп вполне может до объявления об официальных результатах объявить о своей победе на предстоящих в США выборах.

А один из бывших советников Трампа заявлял, в свою очередь, что уверен в подобном раскладе «на 100%».