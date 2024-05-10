Байден двумя словами ответил на призыв Трампа согласиться на дебаты с ним

Возможный кандидат на президентский пост в США от республиканцев Дональд Трамп ранее не раз призывал действующего главу Белого Дома Джо Байдена встретиться с ним на дебатах, уверяя, что только так сможет доказать наличие когнитивных проблем у своего престарелого оппонента.

В итоге Байден, похоже, решил согласиться на призывы своего визави и, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, ответил утвердительно касаемо своего желания участвовать в дебатах с Трампом.

«Организуйте это», — сказал президент.

Ранее Дональд Трамп назвал действующего президента Джо Байдена вороватым и сказал, что каждый знает о том, что он свое слово не сдержит. Также бывший глава государства в своем высказывании в соцсети Truth Social ясно дал понять, что готов вступить в полемику даже вечером в пятницу в суде Нью-Йорка и по национальному телевидению.