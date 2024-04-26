Трамп вызвал Байдена на дебаты в суд Нью-Йорка

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что готов начать дебаты с Джо Байденом, где угодно и когда угодно, в том числе 26 апреля в суде Нью-Йорка.

Некоторое время назад Байден заявил в интервью о готовности вступить в публичный обмен мыслями c Трампом. Последний ответил на это послание.

В своем заявлении Трамп назвал действующего президента вороватым и сказал, что каждый знает о том, что он свое слово не сдержит. Также бывший глава государства в своем высказывании в соцсети Truth Social ясно дал понять, что готов вступить в полемику даже вечером в пятницу в суде Нью-Йорка и по национальному телевидению. Сам Трамп там частый гость, так как в суде слушают одного из его уголовных дел. Что касается Байдена, то он находится в «большом яблоке» с предвыборной поездкой.

Ранее мы писали о том, что Китай обратился к ООН и потребовал наконец-то приступить к установлению обстоятельств взрыва на Северном потоке. Азиатское государство также заявило, что в своем расследовании Западные страны должны плотно взаимодействовать с Россией.