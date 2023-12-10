Байден и Нетаньяху не посетят инаугурацию президента Аргентины Милея

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прилетят на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, пишут РИА Новости .

Церемония запланирована на 10 декабря. США представит делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхольм. Также со стороны Соединенных Штатов буду присутствовать посол Марк Стэнли, помощник главы минэнерго по международным делам Эндрю Лайт, заместитесь министра по политическим вопросам Карлос Монхе, а также специальный помощник президента и старший директор по вопросом Западного полушария совета национальной безопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес.

Со стороны Израиля на инаугурации будут присутствовать министр иностранных дел Эли Коэн. Вместе с ним в столицу Аргентины прибыли семьи граждан, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Эти люди имеют аргентинские корни.

Израильский премьер Нетаньяху накануне провел телефонный разговор с Милеем, в котором поблагодарил аргентинского лидера за поддержку, а также за намерение перенести посольство в Иерусалим.

Милей во время предвыборной кампании ни раз заявлял, что Аргентине необходимо придерживаться сотрудничества с США и Израилем.

53-летний Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в ноябре. Политик, разделяющий либеральные взгляды и состоящий в партии соответствующей направленности, набрал с 56 % голосов во втором туре.

Ранее мы сообщали, что в Аргентине призывают Милея не сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также призвали нынешнего лидера страны отказаться от поддержки Киева.