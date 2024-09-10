Байден и Стармер 13 сентября обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

«Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — сказал он.