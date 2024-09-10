Байден и Стармер 13 сентября обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
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Джо Байден, президент США, намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Киаром Стармером в пятницу, 13 сентября, вопрос о разрешении использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России. Об этом на пресс-конференции заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США, сообщило РИА Новости.
«Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — сказал он.
Таким образом дипломат прокомментировал возможное согласие на нанесение ударов украинской армии по российской территории с помощью дальнобойного вооружения.
Блинкен сообщил, что Байден и Стармер получат дополнительные материалы для дальнейшего рассмотрения данной темы.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ.