Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ
Фото: [pxhere.com]
Великобритания расширила список антироссийских санкций. Ограничения коснулись 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации России, а также Военно-космических сил РФ. Об этом сообщило РИА Новости.
Кроме того, под санкции попали пять морских судов, а также пять физических и два юридических лица из Ирана за предположительную поддержку России.
Ранее сообщалось, что в Великобритании опровергли информацию о возможной отмене санкций против России.