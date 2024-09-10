Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ

Великобритания расширила список антироссийских санкций. Ограничения коснулись 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации России, а также Военно-космических сил РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Кроме того, под санкции попали пять морских судов, а также пять физических и два юридических лица из Ирана за предположительную поддержку России.

Ранее сообщалось, что в Великобритании опровергли информацию о возможной отмене санкций против России.