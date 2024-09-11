В Белом доме в настоящее время активно прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить наконец Киеву применять для ударов вглубь территории России поставляемое американское дальнобойное оружие. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы везет в Киев разрешение от Вашингтона для ВСУ наносить удары по признанной мировым сообществом российской территории американскими ракетами ATACMS.

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.