Байден избавил сына от наказания по двум уголовным статьям

Джо Байден объявил о том, что подписал указ о помиловании своего сына Хантера, обвиняемого по двум уголовным статьям: хранение оружия и неуплата налогов на сумму $1,4 млрд. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал NBC.

Свое решение Байден объяснил тем, что суд вынес Хантеру несправедливый приговор. Обычно, пояснил президент США, суд по таким делам назначает штраф. Он также пожаловался на то, что Хантера преследуют уже более пяти лет.

Байден отметил, что верит в правосудие, но считает, что в деле его сына замешана политика. Он также выразил надежду на то, что американцы его поймут.

Напомним, сыну Байдена грозило наказание в виде 17 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа.