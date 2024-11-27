Два американских конгрессмена — демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси — обратились к президенту Джо Байдену с просьбой о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета Guardian, ссылаясь на ставшее известным письмо.

В публикации говорится, что авторы документа, датированного 1 ноября, выражают «глубокую озабоченность» тем, что признание Ассанжа в своей вине создает опасный прецедент для преследования журналистов и информаторов за шпионаж.

Ассанж освободился из британской тюрьмы, где он находился в ожидании решения о своей экстрадиции в США, 24 июня 2024 года, после соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины.

Он признался в заговоре с целью получения и раскрытия секретных данных о национальной обороне США и получил пятилетний срок, из которого уже отбывал срок.

Слушание по его делу проходило на острове Сайпан, который является частью Северных Марианских островов, находящихся под контролем Вашингтона, что позволило ему вновь обрести свободу после пяти лет лишения.

Ранее отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявлял, что киевский режим в настоящее время слаб как никогда раньше и способен сдаться даже от дуновения сильного ветра.