Байден на вопрос журналистов об ударах по Йемену предложил купить им смузи за 6 долларов

Президент США Джо Байден вновь продемонстрировал в прямом эфире мастерство отрешенность от мира сего. На сей раз курьез произошел в городке Эммаус в штате Пенсильвания.

Перед посещением пожарной части глава Белого дома забрел в местное кафе. Где его и подкараулили журналисты. Репортеры попросили Байдена прокомментировать недавнюю атаку США на Йемен. Ответ президента был максимально далек от конкретики.

«Послушайте, у нас, очевидно, будет возможность поговорить после посещения пожарной части, так что вместо того, чтобы…Кстати, может, кофе? Я плачу, ок? Вы будете смузи? Это шесть долларов, но я заплачу», — ответил Байден.

В продолжении американец покопался у себя в карманах. Затем посетовал, что мол сегодня он не взял с собой наличные.

Ранее сообщалось, что в Белом доме попытались оправдать скудную публичную активность Байдена.