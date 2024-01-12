В Белом доме пытаются оправдывать скудную публичную активность Байдена

В ответ на замечания о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден стал слишком редко появляться на публике, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что глава государства ведет активную работу: проводит встречи и обедает с заместителем. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

В ходе последнего брифинга, журналисты отметили, что американского президента стало все сложнее увидеть на каком-нибудь публичном мероприятии. В ответ на замечание, пресс-секретарь напомнила, что Байден накануне появился в нескольких штатах, а за кулисами ведет работу над тем, «что нужно американцам».

Жан-Пьер заявила, что за последние несколько дней президент встречался с сестрой осужденного в России Пола Уилана, провел обед с вице-президентом Камалой Харрис и участвовал в мероприятиях с командой по национальной безопасности. До этого он побывал в 4 штатах страны за 3 дня и дважды выступал с речами, подчеркнула она.

Оппоненты действующего главы американского государства подсчитали, что за прошедшие 3 недели Байден лишь 2 раза объявился на публике, что суммарно заняло у него около часа. Республиканцы отметили, что почти половину времени президент провел в несвязанных с его обязанностями поездках, посещая места отдыха и загорая.

Накануне сообщалось, что Америка прекратила поставки вооружений для Украины. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, призвав Конгресс одобрить средства на дальнейшую поддержку Киева.