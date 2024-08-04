Байден надеется на деэскалацию ближневосточного конфликта со стороны Ирана

Американский лидер Джо Байден заявил о своей надежде на то, что деэскалация ближневосточного конфликта на фоне напряженности в регионе после смерти главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, поступит с иранской стороны. Соответствующее заявление Байден сделал в ходе беседы с журналистами.

В ходе общения главы американского государства с журналистами в Белом доме, от одного из корреспондентов президенту поступил вопрос о том, «отступит» ли Иран в данном конфликте. Ответ Байдена был неуверенным – он заявил, что надеется на это, но не знает наверняка.

В среду, 31 июля ХАМАС сообщило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании после удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за его смерть на израильскую и американскую сторону, добавив, что данный акт не останется безответным.

Ранее сообщалось о том, что «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю.