Байден намерен усилить Украину до прихода к власти Трампа

Действующий президент США Джо Байден предпринимает меры, направленные на усиление Украины. Он хочет успеть усилить позиции Киева до прихода к власти Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Так, одной из мер по усилению Украины стала отмена запрета на удары вглубь территории России. Также Байден обеспечил ВСУ противопехотными минами, простил киевским властям часть долга. Кроме того, Байден ввел санкции против Газпромбанка, имеющего ключевое значение в экспорте природного газа из России.

Стратегия действующего американского лидера, утверждает собеседник издания, направлена на то, чтобы оказать поддержку Владимиру Зеленскому. Цель США сейчас – показать, что Украина имеет потенциал для принятия ответных мер против РФ, если та не прекратит вооруженный конфликт.

Ранее сообщалось о том, что Помпео описал помощь Байдена Украине фразой «слишком мало и поздно».