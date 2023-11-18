Байден: народ Палестины заслуживает собственного государства

Глава Белого дома Джо Байден в статье для газеты The Washington Post высказал мнение, что народ Палестины давно уже заслужил собственного независимого государства.

При этом президент США подчеркнул, что Палестина должна быть свободной от любого экстремизма.

«Народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего», — говорится в публикации.

Байден добавил, что регулярно и «с разбитым сердцем» получает информацию об огромном количестве погибающих в секторе Газа мирных палестинцев.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».