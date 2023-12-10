СМИ: победа Трампа на выборах президента может привести к выходу США из НАТО

США могут выйти из НАТО в случае победы экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих выборах, пишет американская газета The New York Times .

Издание отмечает, что среди дипломатов, а также в правительствах государства, состоящих в Североатлантическом альянсе, нарастают тревожные настроения в связи с возможным возвращением Трампа. Они переживают из-за того, что его политика может обернуться против Украины и уходом США с европейского континента.

Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, на которого ссылается газета, считает, что из-за переизбрания Трампа Соединенные Штаты могут оказаться в плохом положении.

«Это будет огромный стратегический и исторический провал нашей страны», – отметил он.

NYT пишет, что большинство представителей европейских стран пока не знают, какой подход выбрать в случае победы Трампа. По мнению авторов материала, небольшим государствам придется налаживать отношения с администрацией президента через покупку американского вооружения или комплиментарные жесты.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее действующий лидер страны Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на новы срок. Также в предвыборной гонке участвуют предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Флориды Рон Десантис, а также губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Ранее Совфед одобрил проведение выборов президента России, назначив дату голосования на 17 марта 2024 года. Выборы будут проходить три дня – с 15 по 17 марта.