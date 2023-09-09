Байден назвал проведение саммита G20 успешным без Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден заявил, что саммит «Большой двадцатки» проходит успешно и без присутствия на нем председателя КНР Си Цзиньпина.

Так американский президент ответил на вопрос журналиста о том, повлияло ли отсутствие китайского лидера на мероприятии. Его слова приводит пресс-пул.

«Было бы здорово, если бы он присутствовал здесь, однако нет, саммит проходит хорошо», – сказал Байден.

Вместо Си Цзиньпина китайскую делегацию на саммите G20 представляет премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Также во встрече не участвует президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин не выступит перед участниками саммита по видеосвязи.

Российскую делегацию по поручению Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он же участвовал в прошлогоднем саммите «Большой двадцатки», который проходил на Бали.

Саммит G20 в 2023 году проходит в столице Индии – Нью-Дели, с 9 по 10 сентября. На него также были приглашены представители Испании, Бангладеша, Египта, Маврикия, Нидерландов, Омана, Нигерии, Сингапура и ОАЭ.

В итоговой декларации говорится, что следующие встречи глав «Большой двадцатки» будут организованы в Бразилии, США и ЮАР.

Ранее шерпа РФ в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, комментируя итоги саммита, сообщила, что он был самым сложным за всю историю проведения таких мероприятий. По ее словам, на полях саммита возникли разногласия относительно ситуации на Украине.