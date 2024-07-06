Байден назвал себя человеком, остановившим Путина и сплотившим НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провозгласил себя человеком, остановившим российского коллегу Владимира Путина и сплотившим Североатлантический альянс. Соответствующее заявление политик сделал в беседе с местным телеканалом ABC News .

Таким образом Байден хотел аргументировать свою заявку на второй президентский срок. В беседе с журналистом Байден заявил о том, что сплотил НАТО во время, когда «никто не думал», что он сможет его расширить.

«Я парень, который остановил Путина», – добавил американский лидер.

Таким образом Байден ответил собеседнику на вопрос о том, в состоянии ли он эффективно руководить страной еще один президентский срок.

Более того, политик также заявил о том, что именно благодаря его усилиям более 50 стран, и не только европейских, будут оказывать помощь Украине в текущем конфликте. В качестве остальных своих заслуг глава Белого дома также назвал создание тихоокеанского альянса AUCUS и убеждение Японии в необходимости расширения оборонительного бюджета.

Ранее поступала информация о том, что США вскоре объявят о «подвижках» в обучении пилотов ВСУ.