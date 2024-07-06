РИА: США скоро объявят о «подвижках» в обучении украинских пилотов

Чиновник напомнил журналистам о том, что Штаты уже более года тренируют пилотов украинских ВС управлять западными истребителями. Он подчеркнул, что американским инструкторам удалось добиться хороших результатов в данном направлении. Более точную информацию об этих результатах представитель администрации пообещал на следующей неделе, на саммите Североатлантического альянса.

Ранее Соединенные Штаты отменили запланированные с Грузией военные учения на фоне дипломатических разногласий.