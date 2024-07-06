РИА: США скоро объявят о «подвижках» в обучении украинских пилотов
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В течение следующей недели Соединенные Штаты планируют объявить о неких «подвижках» в вопросе обучения пилотов ВСУ управлению западных истребителей F-16. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель администрации государства, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Чиновник напомнил журналистам о том, что Штаты уже более года тренируют пилотов украинских ВС управлять западными истребителями. Он подчеркнул, что американским инструкторам удалось добиться хороших результатов в данном направлении. Более точную информацию об этих результатах представитель администрации пообещал на следующей неделе, на саммите Североатлантического альянса.
Ранее Соединенные Штаты отменили запланированные с Грузией военные учения на фоне дипломатических разногласий.