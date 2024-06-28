Байден не выпадет из предвыборной гонки, несмотря на неудачу в дебатах с Трампом

Действующий президент США Джо Байден не собирается выходить из предвыборной гонки, несмотря на неудачу на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, состоявшихся в четверг. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер.

Ранее издание Politico сообщило о том, что в штабе Байдена царит уныние, хаос и паника. По информации источников издания, после провального выступления на дебатах многие члены штаба начали высказывать опасения по поводу дальнейших перспектив кампании и даже рассматривать возможность замены кандидата.

Дебаты, прошедшие в минувший четверг, привлекли большое внимание общественности и СМИ. В ходе дискуссии Трамп, известный своим агрессивным стилем ведения дебатов, сумел поставить Байдена в трудное положение по ряду ключевых вопросов. Особенно болезненными для Байдена оказались темы экономики, мигрантов и национальной безопасности, где он не смог предоставить убедительные ответы на критику Трампа.

Тем не менее, несмотря на критику и негативную реакцию, Байден остается полон решимости продолжать борьбу за пост президента.

Сейчас предвыборный штаб Байдена сосредоточен на мобилизации своих сторонников и подготовке к следующим этапам предвыборной гонки. Кампания планирует усилить усилия по привлечению новых избирателей и работе с ключевыми группами населения.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп назвал глупые решения Байдена причиной проигрыша Украины.