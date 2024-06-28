Трамп назвал глупые решения Байдена причиной проигрыша Украины

Именно президент США стал той причиной, по которой украинская армия проигрывает России. Так считает Дональд Трамп, бывший глава Белого дома. Об этом сообщили РИА Новости .

Данное высказывание Трамп допустил во время публичных дебатов с Байденом. Он сначала напомнил, что Украина проигрывает войну. ВСУ теряет очень много своих бойцов. В качестве первопричины всех проигрышей и потерь Трамп назвал именно нынешнего президента Соединенных Штатов.

«Они потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Все из-за него и его глупых решений», - указал Трамп.

Вслед за этим кандидат в президенты в очередной раз пообещал очень быстро урегулировать украинский конфликт в том случае, если ему удастся одержать победу на выборах.

Ранее американский политик Дайан Сэйр назвала подобный формат теледебатов развлекательным шоу и фарсом. По ее мнению, выступающие кандидаты в президенты не имеют возможности внятно изложить свои взгляды в подобном формате, поэтому просто становятся развлечением для электората.