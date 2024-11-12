CNN: Мелания Трамп отказалась идти с мужем на встречу с Байденами

Мелания Трамп, супруга избранного президента США Дональда Трампа, не планирует участвовать в обычной встрече в Белом доме с президентом Джо Байденом и первой леди США Джилл Байден, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Джилл Байден передала Мелании Трамп приглашение, в то время как действующий президент США Джо Байден пригласил Дональда Трампа. Встреча политиков и их супруг назначена на 13 ноября.

Как уточняет CNN, это является символическим жестом, свидетельствующим о мирной передаче власти в стране.

Некоторые члены команды Трампа выразили мнение о важности присутствия Мелании на этом мероприятии и обсуждали возможность «побудить» ее принять участие в традиционном визите.

Ранее сообщалось, что супруга Байдена публично игнорирует Харрис после поражения Трампу.